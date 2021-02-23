Дуа Липа порадовала Instagram блестящим и откровенным нарядом

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная британская певица Дуа Липа недавно опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.
25-летняя артистка показала несколько кадров из фотосессии. Дуа Липа решила примерить серебристый и пикантный наряд. Для этого знаменитость выбрала блестящий и откровенный бюстгальтер с короткой юбкой. Дополнила певица образ босоножками, очками и неброским макияжем.
Фолловеры знаменитости оказались в полном восторге. Они быстро оставили множество хвалебных комментариев и несколько миллионов лайков. -0-