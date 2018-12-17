Дублер Милы Йовович требует $2,7 млн из-за потери руки во время съемок

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дублер Милы Йовович Оливия Джексон, получившая множественные травмы во время съемок фильма "Обитель зла" в 2015 году, требует от съемочной команды $2,7 млн. компенсации, сообщает The Independent.

Девушка выполняла за актрису трюки во время съемок "Обители зла". Во время одного из эпизодов фильма произошла авария, после которой Оливия стала инвалидом.

По сценарию актриса ехала на мотоцикле. Оператор должен был в последний момент поднять кран с закрепленной камерой, но не успел. Оливия въехала в конструкцию на полной скорости. Травмы оказались чудовищными: актрисе оторвало руку, кроме этого она получила многочисленные переломы и ушибы. На 17 дней Оливия впала в кому.

Cейчас девушка восстанавливается и решительно настроена получить $2,7 млн. компенсации. Иск уже был подан в один из судов ЮАР.-0-