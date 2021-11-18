Дуэйн Джонсон собрался сыграть Джеймса Бонда

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Дуэйн Скала Джонсон в недавнем интервью Esquire признался, что не прочь исполнить на экране легендарного персонажа.

Актер пояснил, что с радостью бы сыграл в следующем фильме об агенте Джеймсе Бонде. В частности, знаменитость отметила, что хочет последовать по стопам своего дедушки Питера Майвия, который сыграл в фильме “Живешь только дважды” об легендарном агенте 007.

К слову, артист сейчас на вершине успеха, поэтому его планы могут реализоваться. Тем более, когда после выхода последней работы Дуэйна Джонса “Красное уведомление”, картина установила рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе. -0-