Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон женился и поделился фотографиями в Instagram со своей свадьбы.

Избранницей знаменитости стала певица Лорен Хашиан. Официальная церемония прошла 18 августа за городом на берегу моря на Гавайях. Джонсон коротко и скромно подписал пост: "Мы согласны".

Интересно, но пара начала встречаться еще в 2007 году сразу после того, как "Скала" развелся с бывшей супругой кинопродюссером Дэни Гарсиа. У новоиспеченного мужа и жены уже есть двое детей. Дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, из-за рождения которой супруги отложили свадьбу в 2018 году.

Пользователи Instagram порадовались за пару и написали свои слова поздравления. Пост уже собрал более 5,5 миллионов лайков и 66 тысяч комментариев.