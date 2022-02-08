Дурашка-хаски рассмешил до слез пользователей YouTube (Видео)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О своеобразном поведении хаски можно слагать легенды, что доказывает новое видео на YouTube.

Девушка из США проводила время дома, когда услышала странные звуки в гостиной. Там был установлено ограждение, где питомец американки по кличке Кона мог спокойно развлекаться, однако ему это быстро надоело. Поэтому четвероногий придумал план побега, однако он оказался не совсем гениальным.

Дурашка-хаски принялся перебираться через заграждение, но в своей классической манере. Конечно, у него все получилось, однако процесс рассмешил до слез пользователей сети, которые не могли смотреть ролик без смеха.-0-

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