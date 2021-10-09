"Два богатыря!": медведь Мансур борется со своим хозяином

Скриншот из видео
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Иванов – хозяин медведя по кличке Мансур. На своем Youtube-канале мужчина постоянно публикует ролики о любимом питомце. Так, например, зрители смогли увидеть, как зверь пытается бороться с человеком…
Постоянные зрители канала поддержали Андрея и Мансура: "Два богатыря!", "Как такого медведя выдержать, сколько сил нужно?", "Андрей богатырь, а Мансур богатырище! Так что уже разные весовые категории. Будьте осторожны". Кое-кто, правда, заметил, что косолапый уж сильно прибавил в весе: "Посадить на диету молодца! Пусть похудеет маленько...медведь-гора!"
Видео набрало более 300 000 просмотров и более 9 000 лайков. Пользователи с удовольствием следят за жизнью человека, сумевшего приручить медведя.