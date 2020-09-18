Два человека перевернули огромный айсберг и попали на видео

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Арктике два участника экспедиции смогли собственноручно перевернуть огромный айсберг. Кадры были опубликованы в Instagram.

На видео можно заметить, как двое мужчин пытаются взобраться на глыбу льда внушительных размеров. Они взяли снаряжение и начали свое восхождение, однако что-то пошло не так. Айсберг решил "скинуть" людей и легко перевернулся, отправив мужчин в воду.

Этот момент напугал участников экспедиции, которые следили за происходящим с корабля. Никто не пострадал и автор ролика с юмором подошел к ситуации. В подписи к посту в Instagram он написал, что людям "не надо было завтракать перед восхождением". Кадры впечатлили юзеров, которые посмотрели их несколько сотен тысяч раз. -0-