Два канадца выиграли джекпот национальной лотереи в размере $12 млн

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 16 млн канадских долларов ($12 млн) разыгран в Канаде. Об этом сообщили на сайте компании OLG, которая проводила розыгрыш.

На данный момент известно, что в розыгрыше два победителя, которые разделят между собой главный приз. Один из выигравших билетов был продан в провинции Онтарио, второй - в одном из центральных регионов страны, но более точной информации пока нет.

В лотерею также был разыгран "утешительный приз" - 1 млн канадских долларов ($750 тыс.). Его выиграл житель провинции Онтарио. В соответствии с правилами национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигравший билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max.-0-