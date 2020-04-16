Два кота впервые увидели ежика и удивились – видео

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два домашних кота сильно удивились, когда увидели ежика.

Сначала они с любопытством наблюдали за незваным гостем издалека. Позже проявили смелость и даже попытались потрогать его лапой. Лесной житель оказался дружелюбным и обнюхал котят.

Пользователей Youtube эта встреча привела в восторг: "Какой необычный ежик! Как они знакомятся! Все прелесть!", "Котята такие очаровательные, что я просто хочу обнять их и никогда не отпускать!", "Какая у ежика мордочка интересная, такие лапочки смешные. А котики решили, что ежика бояться не надо".-0-