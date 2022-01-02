Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 2 января 2022
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:22 Два крупных астероида приблизятся к Земле в январе Калейдоскоп
01.01.22
01.01.22 23:32 Остров в Австралии переименуют в честь юбилея правления Елизаветы II В мире
01.01.22 23:05 В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19 В мире
01.01.22 22:30 Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи В мире
01.01.22 22:13 На проспекте Рокоссовского в Минске женщина попала под колеса автомобиля Происшествия
01.01.22 21:35 В Великобритании за сутки выявили более 162 тысяч случаев коронавируса В мире
01.01.22 20:49 На Окинаве за сутки выявлено 235 случаев заболевания COVID-19 среди военных США В мире
01.01.22 20:12 Не менее 10 заключенных погибли при попытке побега из тюрьмы в Гаити В мире
01.01.22 19:30 Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула В мире
01.01.22 18:59 Японские ученые работают над вакциной для пожизненного иммунитета от COVID-19 В мире
01.01.22 18:29 В Париже почти 800 человек оштрафовали в новогоднюю ночь за нарушение масочного режима В мире
01.01.22 17:57 В Китае обнаружили древний каменный горельеф В мире
01.01.22 17:41 Масочный режим для детей с 6 лет введут во Франции В мире
01.01.22 17:25 Зависимость от видеоигр включена в новую классификацию болезней ВОЗ В мире
01.01.22 17:17 У Бога нет других рук, кроме твоих: жители агрогородка Дворище возвели каплицу и храм Регионы
01.01.22 16:55 Электроэнергия для потребителей Литвы подорожала на 10% В мире
01.01.22 16:31 Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли свыше 870 авто В мире
01.01.22 16:07 Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей Общество
01.01.22 15:49 Председательство в ЕАЭС перешло к Кыргызстану Политика
01.01.22 15:40 В Японии снегопады привели к отмене свыше 230 авиарейсов В мире
01.01.22 15:21 Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности Политика
01.01.22 15:08 Введены новые подходы к налогообложению ИП Экономика
01.01.22 14:53 Украина закрыла свои порты для российских судов В мире
01.01.22 14:32 В Беларуси изменились налоги за сдачу квартир и другой недвижимости Экономика
01.01.22 14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578 Общество
01.01.22 14:12 Столичные госавтоинспекторы задержали пятерых пьяных водителей за сутки Регионы
01.01.22 14:07 Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января Экономика
01.01.22 13:58 В Копыльском районе горел дом, очевидцы спасли пенсионерку Происшествия
01.01.22 13:49 Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
01.01.22 13:31 Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
02 января 2022, 00:22

Два крупных астероида приблизятся к Земле в январе

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, сообщает "МИР24" cо ссылкой на NASA.

Астероид 2013 YD48 имеет размеры с лондонский Биг-Бен – часовую башню Вестминстерского дворца, 7482 YD48 – вдвое больше 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Первый астероид пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 млн километров. Второй – 18 января на расстоянии около 2 млн километров, что, по классификации NASA, является "близким подходом".

Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие 100 лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
космос
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Мужчина потерял управление, и его снегоход эпично протаранил постройку (Видео)
Скриншот из видео Обезьянка Биби устроила новогоднюю вечеринку (видео)
Фото Shutterstock Археологи нашли в Турции наградной знак возрастом почти 2000 лет
ФОТОФАКТ: Животные в Берлинском зоопарке угощаются непроданными елками
Скриншот из видео Призрак или дым? Юзеров YouTube озадачила мистическая запись (Видео)
Фото из архива Женщина проучила свекровь, которая очень хотела заполучить ключ от дома
Главное
Фото из архива Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу
Лукашенко подписал указ об объявлении Года исторической памяти
Пенсионный возраст, зарплаты бюджетников, возможности семейного капитала - какие новшества заработали с 1 января 2022 года
Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров
Топ-новости
Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января
Кунцевич: против обновлений Конституции выступают противники белорусской государственности
В Беларуси в первые часы 2022 года родились 54 ребенка
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1311 пациентов с COVID-19, выписаны 1578
В Беларуси продлевается ценовое регулирование на социально значимые товары
Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан
Введены новые подходы к налогообложению ИП
"Белтелеком" повышает тарифы на услуги
У Бога нет других рук, кроме твоих: жители агрогородка Дворище возвели каплицу и храм
Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
ГПК: беженцев с территории Латвии доставляют к границе вооруженные конвои
ИНТЕРВЬЮ: Управление делами Президента Беларуси на предстоящий год строит смелые и амбициозные планы
Правительство утвердило программу по патриотическому воспитанию до 2025 года
Коваленко: обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.