Два крупных астероида приблизятся к Земле в январе

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Земле приближаются два потенциально опасных астероида, сообщает "МИР24" cо ссылкой на NASA.
Астероид 2013 YD48 имеет размеры с лондонский Биг-Бен – часовую башню Вестминстерского дворца, 7482 YD48 – вдвое больше 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Первый астероид пройдет мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 млн километров. Второй – 18 января на расстоянии около 2 млн километров, что, по классификации NASA, является "близким подходом".
Ранее заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных ученым астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие 100 лет.-0-