Два оленя устроили схватку прямо на лужайке мужчины – он все записал на видео!

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Канады отдыхал у себя дома, когда прямо на лужайке развернулось настоящее противостояние. Пользователь YouTube все записал на видео, а после опубликовал кадры на видеохостинге.

Канадец шел на кухню, когда его взгляд привлекли две фигуры во дворе. Как оказалось, к нему на лужайку зашла парочка оленей, которые что-то не поделили. Животные решили не разговаривать, а сразу же сошлись в схватке.

Противостояние лесных обитателей оказалось захватывающим, что по достоинству оценили пользователи. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и собрал огромное число просмотров. -0-