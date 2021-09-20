Два парня пошли на все, чтобы спасти собаку из воды! (Видео)

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно несколько молодых людей попали на видео в Таиланде, когда спасали собаку. Кадры разместили на YouTube.

Парни проходили мимо реки и услышали жалобный писк. Они присмотрелись и поняли, что в воде оказалась маленькая собачка. К сожалению, ей не хватало сил выбраться на берег, поэтому песик мог надеяться только на людей.

Парни поняли, что от них зависит целая собачья жизнь, поэтому пошли на все, чтобы вытащить животное из воды. Люди нашли веревку и в командной работе им удалось "доставить пловца" на берег. Кадры понравились юзерам, которые похвалили героев ролика. -0-