Два попугая не побоялись испытать самодельные качели и рассмешили сеть (Видео)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился новый ролик с участием двух птиц, который впечатлил и повеселил сеть.

Парень из Таиланда соорудил для своих пернатых питомцев причудливое устройство для веселья. После этого он открыл клетку, включил камеру и стал ждать. Время было потрачено не зря, ведь два попугая не побоялись испытать самодельные качели.

Питомцы быстро уселись на приспособление и начали раскачиваться, крича от веселья. Забавные попугаи привлекли внимание юзеров, а кадры изрядно рассмешили сеть. -0-