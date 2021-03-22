Два слона устроили драку прямо на манеже цирка в Казани (Видео)

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечернее представление в местном цирке Казани начало развиваться по интересному сценарию, когда на сцене появились два слона. Кадры публикует канал ЧП.

Инцидент произошел 21 марта во время выступления животных в государственном цирке столицы Татарстана. Два слона показывали шоу, когда у них возник конфликт. Животные решили разобраться в вопросе и начали драться.

Причем, их схватка вышла за бортик манежа, из-за чего многие зрители одного из секторов цирка были вынуждены в спешке покинуть свои места. Благо, что никто не пострадал, кроме слонов, однако это помогло запечатлеть впечатляющие кадры.