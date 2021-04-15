Два слона устроили эпичную схватку и парализовали движение по шоссе (Видео)

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился ролик, который привлек внимание пользователей.

Один из автолюбителей в Индии ехал по шоссе, когда на горизонте образовалась пробка. Мужчина уже подумал, что виной всему была авария, однако он сильно заблуждался.

На самом деле, движение по шоссе парализовали два взрослых слона, которые сошлись в эпичной схватке прямо по центру проезжей части. Животные всячески пытались ударить друг друга и не замечали десятки машин вокруг. В какой-то момент "бойцы" едва не повредили несколько транспортных средств, а водителям пришлось освободить дорогу.

Благо, никто не пострадал, животные продолжили выяснять отношения в лесу, а люди стали невольными свидетелями эпичной схватки двух слонов. -0-