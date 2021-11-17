Два жителя Австралии выжили, проведя несколько дней на острове в окружении крокодилов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительная история случилась с двумя жителями Австралии, которые в один из дней решили отправиться на рыбалку. Об этом пишет 7News .

Двое мужчина на Северной территории Австралии отправились за рыбой, однако в самый разгар пути произошло непредвиденное. Их лодка затонула, поэтому им пришлось спасать свои жизни, а на дно вместе с транспортом ушли и мобильные телефоны.

Вызвать помощь было невозможно, поэтому жителям Австралии пришлось плыть против течения в кишащей крокодилами воде, чтобы добраться до близлежащего острова. Каким-то чудом мужчины выбрались на пустынную сушу, однако тут оказалась другая проблема – кишащая крокодилами река.

Двоим жителям Австралии пришлось два дня выживать на острове в окружении крокодилов. Благо, через двое суток их обнаружили спасатели, которых вызвал шкипер другой проплывающей в этой местности лодки. Он заметил в воде обломки, а вскоре потерпевшие кораблекрушение были найдены и эвакуированы с острова. -0-