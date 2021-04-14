Две бравые собаки заставили медведя спасаться бегством (Видео)

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения в городе Пасадина в США смогли запечатлеть невероятный момент храбрости. Кадры разместили на YouTube.

Несколько дней назад хозяйка дома решила вздремнуть днем на диване в гостиной. Девушка мирно отдыхала, однако в этот момент к ней пожаловал неожиданный гость. В жилище пробрался молодой черный медведь, который искал чем бы полакомиться.

Он вошел через дверь на кухне и стал обследовать дом, но тут в его планы вмешались две бравые собаки. Терьеры по кличке Мэй-Мэй и Сквирт поняли, что дикий зверь может навредить хозяйке, поэтому с отвагой и громким лаем бросились на медведя.

По всей видимости, мишка не ожидал такого поворота событий и решил спасаться бегством. Он поспешил выбежать на улицу, а когда обернулся - за ним гнались две бравые собаки. К счастью, никто не пострадал, а женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения, чтобы узнать причину переполоха. После этого она решила поделиться кадрами в сети. -0-