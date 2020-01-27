"Две красавицы!": Екатерина Климова впечатлила Instagram фотографией с мамой

Екатерина Климова. Фото из Instagram
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Екатерина Климова показала подписчикам совместное фото со своей мамой и впечатлила пользователей сети.
Знаменитость в стихотворной манере подписала пост: "Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем..."
Подписчики актрисы моментально отреагировали на совместный снимок и принялись гадать, на кого Екатерина Климова больше похожа. Помимо всего прочего, они отметили, что звезда и ее мама выглядят великолепно, что подтверждают сотни восторженных комментариев и тысячи лайков.