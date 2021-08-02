"Две красотки": Ани Лорак очаровала сеть совместным кадром с дочерью в одинаковых купальниках

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак отправилась на отдых и делится оттуда разнообразными кадрами в Instagram.

На этот раз звезда решила порадовать своих многочисленных поклонников новым снимком в бикини, а компанию ей составила дочь. Совместный кадр Ани Лорак и ее дочери привлек внимание пользователей, но те оказались в полном восторге, ведь звезда и ее девочка примерили одинаковые купальники. Этот факт восхитил пользователей, которые не оставили в стороне пост.

За непродолжительное время совместные фотографии Ани Лорак с дочерью в одинаковых купальниках собрали огромное число хвалебных комментариев. "Потрясающие", "Две красотки", "Маленькая копия)", - написали поклонники. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-