Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Лаваль установили мировой рекорд - испекли 2217 блинов, сообщает радиостанция France Bleu .

Пекли их на одной сковороде 24 часа.

В акции на парковке местного торгового центра участвовали 20 сотрудников. Все блины были проданы – за них выручили около 1120 долларов. Вся прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая "воплощает мечты больных детей".-0-