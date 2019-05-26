Две тысячи блинов испекли на одной сковороде во Франции

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во французском городе Лаваль установили мировой рекорд - испекли 2217 блинов, сообщает радиостанция
Пекли их на одной сковороде 24 часа.
В акции на парковке местного торгового центра участвовали 20 сотрудников. Все блины были проданы – за них выручили около 1120 долларов. Вся прибыль пойдет ассоциации Arc en Ciel, которая "воплощает мечты больных детей".-0-
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