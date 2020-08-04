Две змеи не поделили самку и схлестнулись в эпичной схватке - видео

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завораживающие кадры удалось запечатлеть в Индии. Внимание на ролик обратило издание Dhaka Tribune.

На видео можно увидеть, как две гигантские крысиные змеи сходятся в поединке. Рептилии сражаются за территорию и возможность заполучить самку. Схватка начинается в воде, где змеи обвивают друг друга, однако их истинный размер становится понятным, когда особи продолжают бой в папоротниках на суше.

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Эпичную схватку запечатлели на видео, а поединок продолжается до тех пор, пока одна из змей не упадет. -0-