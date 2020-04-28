Дверь сама открылась и закрылась, выпустив мяч "погулять" - видео

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео, снятое на камеру наружного наблюдения частного дома, привело в замешательство пользователей YouTube. На кадрах отчетливо видно, как надувной мяч "вышел погулять" с веранды во двор, а затем "вернулся" обратно. Дверь при этом "сама" открылась и закрылась.

На самом деле, виновником происходящего был сильный шквалистый ветер. Он по случайному стечению обстоятельств распахнул дверь веранды именно в тот момент, когда мяч начал свое движение. Однако со стороны все выглядит так, будто предметы ожили.

Пользователей YouTube видео не оставило равнодушными. Кое-кто даже предположил, что предметами управлял призрак.-0-