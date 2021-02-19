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Калейдоскоп
19 февраля 2021, 05:50

Двойная красота! Полина Гагарина показала совместный кадр с Пелагеей

Полина Гагарина. Фото из Instagram
Полина Гагарина. Фото из Instagram

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание поклонников.

Звезда недавно приняла участие в одном из проектов, где ей довелось работать вместе с Пелагеей. После съемок знаменитости решили сфотографироваться и сделали несколько восхитительных кадров. На снимках девушки позируют в длинных платьях: Пелагея выбрала классическое с цветочным принтом, а вот Полина Гагарина предпочла синее утонченное платье в пол.

Впрочем, не только наряды певиц, но и их лучезарные улыбки восхитили фоллвоеров. Юзеры поспешили в комментариях выразить свои эмоции: "Невероятные", "Такие милые", "Двойная красота!". За непродолжительное время пост собрал сотни тысяч лайков. -0-

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