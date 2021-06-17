Двойной заряд милоты: встреча кролика и ягненка стала хитом в сети (Видео)

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местная жительница из города Шарлигет в Венгрии загрузила на YouTube невероятные кадры, которые заставят умилиться практически любого человека.

Женщина живет на ферме, где записала на видео первую встречу кролика и ягненка. Ушастый сразу же запрыгнул на спину новому другу, а тот и не против. Знакомство продлилось еще несколько минут, а после новые друзья отправились гулять.

Кадры понравились юзерам, которые получили настоящий двойной заряд милоты. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число лайков. -0-