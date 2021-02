Дворник в России разрушил все стереотипы и очаровал соцсети - видео

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистка местного телеканала в Томске брала у жителей города интервью и встретила 70-летнего дворника Виталия. Кадры с его ответами на вопросы прессы опубликовали в Instagram.

Мужчину спросили, нуждается ли любовь в материальных ценностях, на что дворник дал очень интересный ответ, который разрушил в одночасье все стереотипы. Местный житель решил процитировать группу The Beatles. "„Canʼt buy me love, everybody tells me so“. The Beatles пели. Любовь не купишь", - ответил Виталий.

Этот момент впечатлил не только журналистку, но и пользователей сети. На вопрос о своих планах на 14 февраля 70-летний мужчина ответил, что планирует читать "Путь Дзэн". Однако финальная точка интервью очаровала юзеров сети. Мужчина перешел на французский, сказал, что его зовут Виталий - и пошел дальше работать. -0-