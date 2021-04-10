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10 апреля 2021, 00:25

Двухдневная церемония вручения кинопремии BAFTA стартует Лондоне

Фото из архива
Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная церемония оглашения имен лауреатов кинопремии, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA), начнется в субботу в Лондоне. В первый день церемонии, которая в этом году из-за коронавирусных ограничений проводится в онлайн-режиме, "Бронзовые маски" будут вручены в восьми категориях. Такую информацию сообщает ТАСС.

Так, будут отмечены лучший кастинг, дизайн костюмов, грим и прически, художественный дизайн, звук, специальные визуальные эффекты, а также лучший британский короткометражный фильм и лучший британский короткометражный анимационный фильм.

В воскресенье награды будут вручены в остальных 17 категориях, в том числе будут оглашены название лучшего фильма, имена лучшего режиссера, лучших исполнителей мужской и женской ролей.

Больше всего номинаций (по семь) получили фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) Хлои Чжао и британская картина "Рокс" (Rocks, 2019) Сары Гаврон. На награду в шести категориях претендуют ленты "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, "Манк" (Mank, 2020) Дэвида Финчера, "Минари" (Minari, 2020) Ли Айзека Чуна и "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, в пяти - "Раскопки" (The Dig, 2021) Саймона Стоуна и "Мавританец" (The Mauritanian, 2021) Кевина Макдональда. Всего же отобраны 50 картин.

На звание лучшего фильма претендуют пять картин. Это "Мавританец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7, 2020) Аарона Соркина, "Отец", а также "Земля кочевников". Эта лента уже завоевала приз 77-го Венецианского кинофестиваля.

Лучший актер будет выбран из следующего списка: Риз Ахмед ("Звук металла", Sound of Metal, 2019), Адарш Гурав ("Белый тигр", The White Tiger, 2020), Энтони Хопкинс ("Отец"), Мадс Миккельсен ("Еще по одной", Druk, 2020), Тахар Рахим ("Мавританец") и Чедвик Боузман ("Ма Рейни: мать блюза", Ma Rainey's Black Bottom, 2020). Боузман номинирован посмертно.

На "Бронзовую маску" в категории "Лучшая актриса" претендуют Бакки Бакрай ("Рокс"), Рада Бланк ("40-летняя версия", The Forty-Year-Old Version, 2020), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины", Pieces of a Woman, 2020), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Вунми Моссаку ("Его дом", His House, 2020) и Элфри Вудард ("Помилование", Clemency, 2019).

Победитель в номинации "За лучшую режиссуру" будет выбран из следующих имен: Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Шеннон Мерфи ("Молочные зубы", Babyteeth, 2019), Ли Айзек Чун ("Минари"), Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), Ясмила Жбанич ("Куда ты идешь, Аида?", Quo vadis, Aida?, 2020) и Сара Гаврон ("Рокс").

Представитель России

В число номинантов в категории "Лучший фильм не на английском языке" в этом году вошла лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020), рассказывающая о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Конкуренцию фильму составят драма "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга, боснийская военная драма Ясмилы Жбанич "Куда ты идешь, Аида?", размышление корейско-американского режиссера Ли Айзека Чуна о жизни азиатских иммигрантов в США "Минари", а также "Отверженные" (Les miserables, 2019) французского режиссера и сценариста Ладжа Ли.-0-

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