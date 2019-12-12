Двухголовая кобра была замечена в деревне в Индии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные жители деревни Экарухи в Западной Бенгалии обнаружили уникальную кобру, сообщает Daily Star.

Необычная рептилия сразу привлекает к себе внимание, ведь у нее две головы. Ученые были не прочь изучит уникальную змею, однако местные жители не дали ее забрать, а только напоили молоком.

В интернете посчитали это странным, потому что змеи не пьют молоко. Оказывается, в поселении существует придание о двухголовой кобре, касательно ее происхождения. В свою очередь, ученые считают, что это биологическое отклонение.

Двухголовая кобра интересна еще и тем, что в ней содержится яд, с помощью которого она может одним укусом свалить слона или 20 человек. Впрочем, змея стала героем соцсетей и невероятно умилила пользователей интернета. Это подтверждают сотни постов в Twitter. -0-