Двухголовую черепаху обнаружили в США – видео

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель американской Вирджинии смог обнаружить в природе уникальную двухголовую черепаху, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина решил передать животное в аквариум Музея живой природы Вирджинии, чтобы о двухголовом малыше позаботились специалисты. Сегодня заведение закрыто, однако взглянуть на нового необычного жителя можно с помощью видеотрансляции.

По словам специалистов, шансы двухголовой черепашки вырасти невелики. У него может быть множество проблем со здоровьем, а даже обычное поведение для уникального животного может быть опасно. Контроль за телом разделен между двумя головами и если они не смогут договориться и работать вместе, то даже обычное плаванье может стать опасной проблемой для черепахи.

Сотрудники аквариума с радостью приняли нового постояльца и делают все возможное, чтобы дать двухголовой черепашке шанс прожить как можно дольше. -0-