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Калейдоскоп
01 декабря 2020, 01:30

Двухлетний непоседа провел отца, но все его похождения записали на видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Reddit опубликовал в социальной сети видео со своим двухлетним сыном, которое привело в восторг людей.

В ролике видно, как малыш наотрез отказывается ложиться спать. Он научился выбираться из детской кроватки и каждый раз, когда папа выходит из комнаты, пытается провернуть свой трюк. Отец резко заходит в комнату, а малыш как ни в чем не бывало уже лежит в постели.

My crotch goblin realized today that he can climb out of his crib. Someone save me. from r/funny

В конечном итоге папе надоело спорить с непоседой и он отправился спать. Тут ребенок и разошелся. За несколько минут он успел спрятаться за шторой, построить крепость из стульев, проверить выключатели. А когда отец вернулся обратно,мальчик воспользовался моментом и бросился наутек.

Кадры повеселили пользователей Reddit, которые похвалили сорванца за его тягу к веселью, а также оставили под роликом 141 тысячу лайков. -0-

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