Двухлетняя девочка прославилась в сети – все благодаря ее невероятно густым волосам! (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина разместила в TikTok ролик с участием своей дочери Обри и привлекла внимание юзеров.

Многие пользователи c интересом отнеслись к внешнему виду двухлетней малышки, а все из-за ее шевелюры. Точнее, люди были удивлены тому, насколько густыми могут быть волосы двухлетнего ребенка. На размещенных в сети кадрах видны густые волнистые локоны каштанового цвета, длина которых достигает поясницы девочки.

Врачи считали, что локоны малышки со временем выпадут, однако уже не первый год они становятся только гуще и длиннее. Впрочем, мама двухлетней девочки с невероятными волосами делает все, чтобы уберечь прическу дочери, а кадры, опубликованные в соцсети, быстро набрали популярность. За короткое время ролик с девочкой, у которой невероятно густые волосы, посмотрели почти 14,5 миллионов раз. -0-