Двухмесячный младенец заговорил и умилил юзеров сети - видео

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые родители из США записали на видео невероятно милый момент с участием своего малыша. Кадры разместили в YouTube.

В кадре бабушка запечатлела свою дочь Кесию Кэмерон с новорожденным сыном. Мама мило говорит ребенку "Я тебя люблю", в ответ на что малыш поразил всех.

Двухмесячный ребенок заговорил и повторил слова мамы, сказав, что тоже ее любит. Этот момент не только растрогал и восхитил родителей, но и впечатлил пользователей сети. Они оставили массу восторженных комментариев и посмотрели кадры десятки тысяч раз. -0-