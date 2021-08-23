Двухсоткилограммовый мужчина научился готовить здоровую еду и это изменило все! (Фото)

Пользователи рассказал, что до 2017 года он питался только вредной едой, вел малоподвижный образ жизни и растолстел до рекордных 236-ти килограмм. Долгие годы мужчина пытался сидеть на диетах, но от этого его аппетит только еще больше разыгрывался. Четыре года назад он решил кардинально поменять свою жизнь и у него получилось.



Сначала двухсоткилограммовый мужчина записался в бассейн, а после научился готовить здоровую еду и это изменило все. Физическая активность и здоровые вкусные блюда помогли мужчине начать сбрасывать вес. С тех пор прошло уже четыре года и узнать в огромном человеке его современного - задача невыполнимая.











Фото Reddit



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