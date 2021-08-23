Двухсоткилограммовый мужчина научился готовить здоровую еду и это изменило все! (Фото)

Фото Reddit
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit мужчина поделился своей историей, которая вдохновляет и восхищает.
С 2017 года мужчина похудел практически в два раза, став весить на сегодняшний 95 килограмм. Теперь он каждый раз, видя себя в зеркале, удивляется: неужели это правда. Пользователи Reddit восхитились историей юзера, а многие похвалили его за упорство в комментариях. -0-
Пользователи рассказал, что до 2017 года он питался только вредной едой, вел малоподвижный образ жизни и растолстел до рекордных 236-ти килограмм. Долгие годы мужчина пытался сидеть на диетах, но от этого его аппетит только еще больше разыгрывался. Четыре года назад он решил кардинально поменять свою жизнь и у него получилось.
Сначала двухсоткилограммовый мужчина записался в бассейн, а после научился готовить здоровую еду и это изменило все. Физическая активность и здоровые вкусные блюда помогли мужчине начать сбрасывать вес. С тех пор прошло уже четыре года и узнать в огромном человеке его современного - задача невыполнимая.
Фото Reddit
С 2017 года мужчина похудел практически в два раза, став весить на сегодняшний 95 килограмм. Теперь он каждый раз, видя себя в зеркале, удивляется: неужели это правда. Пользователи Reddit восхитились историей юзера, а многие похвалили его за упорство в комментариях. -0-