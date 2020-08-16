"Дырявую библиотеку" намерены построить в Китае

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архитектурное бюро в Китае объявило о начале постройки библиотеки с очень интересным дизайном. Об этом сообщает ArchDaily.

Новое здание расположат на побережье Южно-Китайского моря в провинции Хайнань. Для его возведения будут использовать 3D-печать, а также самые современные технологии. Концепт будущего здания привлекает внимание, ведь оно будет "дырявым". В частности, архитекторы решили сделать в будущей библиотеке несколько отверстий, которые напоминают дырки в сыре. Специалисты отмечают, что такое решение позволит наполнить здание солнечным светом, а также, в отдельных местах, создать тень. "Дырки" в здании создадут эффект, будто оно дышит.

Будущая "дырявая библиотека" будет вмещать почти 10 тысяч книг, а также там расположится удобная зона для отдыха на 300 квадратных метров. Строительство планируют закончить в 2021 году. -0-