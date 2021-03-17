Джаред Лето для новой роли кардинально изменился. Сможете его узнать? (Фото)

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Instagram завирусился пост Леди Гага со съемочной площадки фильма "Дом Гуччи".

Певица предстала перед камерой со своим коллегой, а их стильные наряды стали обсуждением в сети.

Многие отметили, что еле узнали звезд, однако позже в Instagram представили фотографии Джареда Лето со съемок этой картины и никто не поверил, что актер и музыкант может выглядеть так. Все привыкли видеть Джареда Лето таким, однако на новых фото он изменился до неузнаваемости.

Снимки вызвали бурное обсуждение в сети, что и помогло кадрам собрать огромное число лайков.