Джаред Лето представил для Японии новый трейлер фильма "Морбиус" (Видео)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джаред Лето записал видеобращение к японским фанатам перед новым трейлером фильма "Морбиус" от компании Sony Pictures Entertainment.

Звезда в самом начале видео обращается к фанатам и представляет для них новый трейлер вампирского хоррора.

Действие фильма происходит во вселенной Человека-паука, а главный герой - ученый по имени Майкл Морбиус, который страдает от редкого заболевания. Он решается на эксперимент, чтобы найти лекарство, но все идет совсем не по плану.

В фильме также сыграли актеры мирового уровня: Мэтт Смит, Адриа Архона, Джаред Харрис, Майкл Китон, и другие. Премьера фильма "Морбиус" была намечена еще на июль нынешнего года, однако из-за пандемии ее перенесли на начало 2021 года. -0-