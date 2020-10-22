Джаред Лето вновь вернется к роли Джокера

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер и музыкант Джаред Лето вернется к роли легендарного Джокера в режиссерской версии фильма "Лига справедливости". Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что в киноленте Зака Снайдера Джокер появится на экране, однако достоверно неизвестно - на сколько и будут ли другие персонажи. Ранее Джаред Лето сыграл этого персонажа вселенной DC в фильме "Отряд самоубийц" в 2016 году, однако его экранное время было сокращено до минимума.

Напомним, фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut ("Выложите версию Снайдера"), и их просьбы были услышаны. На HBO будет показана режиссерская версия фильма "Лига справедливости". Выйдет она в нескольких частях, а премьера запланирована на 2021 год. -0-