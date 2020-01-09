Джастин Бибер рассказал о своей серьезной болезни

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный канадский певец Джастин Бибер рассказал поклонником, что долгое время страдает от серьезного заболевания, пишет TMZ.

Артист продолжительное время не выходил в свет. Музыканту приписывали серьезную наркотическую и алкогольную зависимость, а все из-за его не самого лучшего внешнего вида. Джастин Бибер решил развеять все слухи и признался, что у него диагностировали болезнь Лайма.

Это заболевание негативно влияет на кожу, функции мозга и общее состояние организма. Более полугода медики не могли поставить точный диагноз, прописывая звезде различные препараты, которые тоже оказали влияние на его внешний вид.

Теперь состояние Бибера улучшилась и он готов вернуться к своей творческой деятельности, а также намерен выпустить документальный фильм, в котором покажет свою борьбу с заболеванием. -0-