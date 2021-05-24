Джастин Бибер удивил Instagram своим преображением

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский артист Джастин Бибер представил в Instagram новый пост и впечатлил многих.

Поп-исполнитель запечатлен в кадре со своей супругой. Парочка отдыхает в кафе и прекрасно проводит воскресенье, однако внимание юзеров привлекло преображение Джастина Бибера. Артист решился на кардинальные изменения во внешности и сделала новую прическу. Причем, она максимально отличается от той, что у певца была раньше.

Канадский музыкант носил дреды, которые не очень нравились фанатам. Теперь же он подстригся почти налысо, что и стало предметом обсуждения в сети. Юзеры были удивлены преображением Джастина Бибера, однако тепло приняли новую внешность артиста. К слову, пост быстро собрал более пяти миллионов лайков. -0-