Джастин Тимберлейк с супругой вновь стали родителями

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил стали родителями еще одного ребенка. Об этом сообщает журнал Marie Claire.

По информации издания, звездная пара стала родителями сына. Комментарий Тимберлейка и Билл получить пока не получилось.

Напомним, звезды в браке с 2012 года. В апреле 2015 у них родился сын, которого назвали Рэндалл. За свои карьеры Джастин и Билл успели сняться во множестве популярных фильмов, а также выпустить несколько музыкальных хитов. -0-