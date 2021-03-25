Джей Ло в провокационном костюме в дырочку восхитила фанатов

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженнифер Лопес восхитила смелым нарядом своим фолловеров в Instagram.
Ее модный лук со штанами в дырочку произвел фурор - фанаты оценили фигуру звезды, ее смелость. В комментариях к посту можно наблюдать обилие сердечек, огоньков и смайлов - не все поклонники нашли нужны слова, чтобы описать эту красоту.-0-
Какая дерзкая: Дженнифер Лопес предстала перед камерой в провокационной позе (Фото)
Знаменитость предстала перед камерой в домашнем стиле, но в очень провокационной позе.