ДжейЛо и Меган Фокс появились на премии MTV в очень смелых наряда - всем понравилось!

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошла музыкальная премия MTV, которая привлекла внимание не столько парадом звезд, как некоторыми нарядами знаменитостей.

Каждый участник MTV Video Music Awards пытался выделиться, однако главными звездами вечера стали Дженнифер Лопес и Меган Фокс. Знаменитая певица пришла на мероприятие в дерзком и минимальном платье со шнуровкой. Подробнее образ ДжейЛо с премии MTV можно увидеть в Instagram.

Дженнифер Лопес. Фото из Instagram

Образ певицы получился очень привлекательным и смелым, но серьезную конкуренцию ей составила актриса Меган Фокс. Звезда кино решила выбрать для похода на премию MTV прозрачное длинное платье, а дополнило образ блестящее нижнее белье. Смелый образ Меган Фокс представила на фото у себя в Instagram и мало кто остался равнодушным.

Теперь все обсуждают только смелые наряды звезд, но с уверенностью можно сказать, что всем понравилось! -0-