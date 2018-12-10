Джеймс Ганн представил мрачную версию истории Супермена

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cоздатель "Стражей Галактики" Джеймс Ганн представил первый трейлер фантастического фильма "Гори, гори ясно" режиссера Дэвида Яровески, сообщает портал "Новости кино".

В этом проекте Ганн принимал участие в качестве продюсера. В картине снялись Элизабет Бэнкс, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Грегори Алан Уильямс, Дженнифер Холлэнд, Стив Эйджи, Стефен Блекхарт, Терренс Розмор и другие актеры.

Сюжет фильма напоминает знакомую всем историю Супермена с одним существенным исключением. После того, как семья обнаруживает ребенка и берется его воспитывать как собственного сына, у них начинаются проблемы с уникальными способностями мальчика. Постепенно родители понимают, что ребенок является полной противоположностью знаменитого пришельца с Криптона.

Отмечается, что Супермен не упоминается в ролике напрямую, однако общая стилистка не оставляет никаких сомнений в том, что за история легла в основу проекта.

Релиз фильма "Гори, гори ясно" намечен на конец мая 2019 года.-0-