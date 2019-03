Джеймс Ганн вернется к съемкам третьей части "Стражей галактики"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Джеймс Ганн, со скандалом уволенный в июле 2018 года киностудией Disney, вновь принят на работу в компанию и займется съемками третьей части популярной киносаги "Стражи галактики" (Guardians of the Galaxy). Об этом сообщил в пятницу портал The Hollywood Reporter (THR), пишет ТАСС.

Причиной увольнения стали нетактичные комментарии режиссера в Twitter, опубликованные им несколько лет назад, в которых содержится ряд спорных высказываний, в том числе на темы сексуального насилия. Ганн принес извинения и удалил свои многие старые сообщения, однако руководство Disney приняло решение о его увольнении, несмотря на то, что группа известных актеров, среди которых был, в частности, звезда фильмов "Форсаж" (The Fast and the Furious) Вин Дизель, опубликовала открытое письмо в его поддержку.

После увольнения Ганна Disney на неопределенное время приостановила производство третьей части "Стражей галактики" и, как отметил The Hollywood Reporter, на протяжении нескольких месяцев студия не могла подобрать нового режиссера для съемок фильма.

Тем временем Ганн был принят на работу в кинокомпанию Warner Bros, где заключил контракт на работу над сценарием и съемки продолжения фильма "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016). По данным THR, Ганн завершит сначала работу над фильмом "Отряд самоубийц", который должен выйти на экраны 6 августа 2021 года, а затем вернется к фильму "Стражи Галактики".-0-