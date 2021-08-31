Джейсон Стэтхэм в новом фильме станет пчеловодом - он уже был перевозчиком, механиком и шпионом

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Джейсон Стэтхэм намерен пополнить копилку своих ролей и сыграет в новом фильме под названием "The Bee Keeper". Об этом пишет Deadline.

Название картины можно перевести как "Пчеловод" или "Пасечник". По всей видимости, эту новую для себя профессию Джейсон Стэтхэм сможет добавить в актерское "резюме", ведь ранее звезда уже сыграл на экране перевозчика, механика, шпиона, защитника, гонщика и даже профессионала.

Производством будущей картины займется студия Miramax, которая описывает фильм как "молниеносный триллер, глубоко погруженный в мифологию пчеловодства". Актер станет одним из продюсеров и сыграют некую роль в фильме, а вот сценарий написал Курт Уиммер, который является автором "Эквилибриума" и "Законопослушного гражданина". Съемки планируют начать в 2022 году. -0-