Джеки Чан дебютировал в качестве модели на модном показе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонконгский актер, режиссер и каскадер Джеки Чан попробовал себя в амплуа модели. Он вышел на подиум на Неделе моды в Париже, пишет Hypebeast.

65-летний актер принял участие в создании осенне-зимней коллекции китайского спортивного бренда Li Ning и стал моделью на его показе в Париже. Коллекция выполнена преимущественно в черно-бежевом цвете. Одежда и обувь предназначены для активного образа жизни.

Некоторые модели одежды и обуви уже поступили в продажу в магазины Китая. Полный запуск продаж состоится в конце этого года.-0-