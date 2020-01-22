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Калейдоскоп
22 января 2020, 00:59

Джеки Чан дебютировал в качестве модели на модном показе

Фото Globallookpress
Фото Globallookpress

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонконгский актер, режиссер и каскадер Джеки Чан попробовал себя в амплуа модели. Он вышел на подиум на Неделе моды в Париже, пишет Hypebeast.

65-летний актер принял участие в создании осенне-зимней коллекции китайского спортивного бренда Li Ning и стал моделью на его показе в Париже. Коллекция выполнена преимущественно в черно-бежевом цвете. Одежда и обувь предназначены для активного образа жизни.

Некоторые модели одежды и обуви уже поступили в продажу в магазины Китая. Полный запуск продаж состоится в конце этого года.-0-

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