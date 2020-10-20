Дженифер Лопес очаровала Instagram смелой фотосессией

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новый пост, который очаровал фолловеров.

Певица решила поделиться несколькими кадрами из последних фотосессий. На одном снимке Дженнифер Лопес предстала в слегка свободном образе, примерив рваные джинсы, впечатляющие ботинки и вязаный бюстгальтер, обнаживший ее стройную талию. На другом кадре артистку сфотографировали с ярким макияжем, который пришелся по вкусу пользователям, а также в длинном пальто.

Разумеется, две фотографии не оставили многочисленных фолловеров Дженнифер Лопес равнодушными и те выразили свое восхищение в множестве комментариев. Кроме этого, пост без труда быстро собрал более 2,1 миллиона лайков. -0-