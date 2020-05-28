Джениффер Лопес проводит карантин в спортзале и хвалится подтянутой фигурой

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Дженнифер Лопес во время пандемии не забывает поклонников радовать своими фото, но и проводит много времени в спортзале.

Своими результатами усердных тренировок ДжейЛо поделилась в Instagram.

В подписи к посту артистка напомнила своим поклонникам, что любая цель в вашей жизни должна бросать вызов, иначе это вас не изменит.

В комментариях к посту фолловеры согласились с Дженнифер Лопес, а также отметили потрясающие результаты певицы и ее подтянутую фигуру. Пост собрал миллионы лайков и десятки тысяч самых разнообразных отзывов. -0-