Дженнифер Энистон похвасталась стройной фигурой в рекламе собственной компании - видео

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в съемках рекламы и восхитила многих своим внешним видом.

В ролике 51-летняя знаменитость демонстрирует несколько упражнений и открывает секреты своей красоты. Для этого она выбрала обтягивающий наряд, состоящий из легинсов и топа в березовых оттенках. Дженнифер Энистон выполняет несколько кардио-упражнений и показывает некоторые позиций из йоги.

Фото Mirror

Издание Mirror отмечает, что поддерживать тонкую фигуру актрисе помогают не только физические упражнения, но и интервальное голодание. Звезда кино питается восемь часов, а после 16 часов пьет только воду. “Я придерживаюсь интервального голодания. Я ощутила большую разницу, отказавшись от плотной еды на 16 часов”, - рассказала Дженнифер Энистон в одном из своих роликов. -0-