Дженнифер Энистон снялась для журнала в вульгарной позе и вызвала критику фанатов

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Дженнифер Энистон приняла участие в новой фотосессии для модного журнала, а кадрами поделилась у себя в Instagram.

Звезда кино примерила для съемки сразу несколько впечатляющих нарядов. Для одного кадра Энистон выбрала белое платье, а для двух других полосатый комбинезон и причудливую юбку. Фотографии получились атмосферными и отчетливо передали красоту актрисы, однако один снимок вызвал критику фанатов.

На нем Дженнифер Энистон в белом платье с интересными разрезами на юбке расположилась в вульгарной позе, что посчитали неприемлемым многочисленные фолловеры звезды. С другой стороны, это только прибавило популярности посту в Instagram, который за непродолжительное время собрал огромное число лайков. -0-