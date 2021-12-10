Дженнифер Энистон снялась в модной фотосессии и примерила несколько соблазнительных образов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса Дженнифер Энистон приняла участие в съемке для одного из модных журналов, а результатом работы она с радостью поделилась в Instagram.

Звезда решила предстать перед камерой сразу в нескольких соблазнительных образах, что пришлось по вкусу ее многомиллионной армии поклонников. На одном из снимков Дженнифер Энистон позирует на диване, примерив белый наряд, состоящий из брюк, белья и впечатляющей шляпы. Наряд обнажил стройную талию актрисы, что очаровало многих.

Впрочем, для другого фото Дженнифер Энистон предпочла перейти на "темную сторону" и примерила черное платье с пышной юбкой. Кадры получились атмосферными и красивыми, а несколько соблазнительных образов восхитили поклонников актрисы. Неудивительно, что запись в Instagram за короткое время собрала огромное число лайков и хвалебных комментариев. -0-